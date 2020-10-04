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Azerbaycan açıkladı! İşte Ermeni işgalinden kurtarılan yerler

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuyla şiddetli çatışmaların dün devam ettiğini bazı yerleşim bölgelerinin de işgalden kurtarıldığını açıkladı. İşte işgalden kurtarılan yerler...

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.

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