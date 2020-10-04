DGS tercih sonuçları 2020 ÖSYM açıklanıyor

Binlerce öğrenci DGS tercihleri sonrasında lisans öğrencisi olmak ve 4 yıllık fakülteye geçmek için sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM'nin değerledirmesi sonucu DGS tercih sonuçları açıklanacak. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak. DGS sonuçlarının da 7 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

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Lisans öğrencisi olmak için heyecanla DGS tercih sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci ÖSYM'den gelecek habere kilitlendi. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM net tarih verdi mi? Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 2 Ekim saat 23.59'da sona erdi.

DGS sonuçları ne zaman açıklanır: DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak.

Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.