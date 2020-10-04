İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert sözler Macron sikletinden ağır yumruklar sallıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın dış politikadaki Türkiye karşıtı çelişkili tavırlarına istinaden 'Macron sikletinden ağır yumruklar sallıyor' benzetmesi yaptı.

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Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programına konuk olan yakın coğrafyamızdaki gelişmeler ve Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Acet'in sorularına Kalın'ın yanıtları şöyle oldu;

Dün akşam Azerbaycan ordusu biraz daha ilerledi. Sizin aldığınız bilgiler nedir, bölgede son durum nasıl?

Dış politikada hareketli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bizim coğrafyamızda hareketli olmayan dönem yok. Azerbaycan Karabağ meselesine baktığımızda, Libya'ya, Suriye'ye baktığımızda şunu görüyoruz. Adalete, eşitliğe dayalı bir düzen öneriniz yoksa bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Azerbaycan'a baktığımızda 30 yıldır süren bir kriz söz konusu. Uluslararası sistemde bir kriz yıllarsa sürüyorsa bundan faydalanan çevreler vardır demektir. Bu sadece Azerbaycan-Ermenistan arasında olsaydı bu sorun çok uzun süre önce çözülebilirdi.

Ermenistan Karabağ'dan çekilmeli

Ateşkesin sürdürülebilir olması için şartlar oluşturulmazsa krizin sonlanması mümkün değil. Karabağ sorununda, Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgalden vazgeçmelidir. Sorunun çözümü bu kadar basit. Biz burada sayın Aliyev'in tavrını destekliyoruz. Barış sağlanabilmesi için Ermenistan Karabağ'dan çekilmeli. Saldırıları ilk başlatan Ermenistan tarafı Azerbaycan burada nefsi müdafaa yapması doğal hakkıdır.

Türkiye krizi neresinde?

Türkiye bu krizin neresinde? Ermenistan Azerbaycan'dan çok bizi suçluyor, biz bu savaşa dahil miyiz?

Türkiye'nin tavrı birilerini çok korkutmuş. Bizim Azerbaycan ile uzun süredir süren bir işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın kendi ordusu çok güçlü. Oradaki SİHA'lar kendi SİHA'ları. Azerbaycan bağımsız bir ülke istediği ülke ile anlaşma yapabilir. Batılı ülkeler ve Rusya milyon dolarca liralık silah satarken sorun yok, Azerbaycan bu imkanları kullanınca nefsi müdafaa için Azerbaycan suçlu olacak.

Biz ne Azerbaycan, ne Ermenistan ne de Karabağ topraklarına girdik. Tabii ki Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Burada asıl mesele Ermenistan işgalidir.

Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirseydi bundan en çok kendi halkları faydalanırdı. Bu süre içerisinde ne oldu, Ermenistan fakirleşmeye devam ederken Azerbaycan 2-3 katı zenginleşti, Türkiye'yi söylemeye gerek yok.

Macron sikletinden ağır yumruk sallıyor

Macron Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam ediyor. 'Gaziantep'ten giden cihatçılar' iddiası için ne diyeceksiniz?

Operasyonla beraber kara propagandalar eş zamanlı başladı. Bizim Azerbaycan'la askeri iş birliğimiz yıllardır devam ediyor. Bunlar mevzuyu Ermenistan işgalinden başka bir noktaya çekmeye çalışıyor.

Macron'un Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme genel olarak iyi geçti. Bana kalırsa Macron Cumhurbaşkanımızla ilişkisinde sikletinden ağır yumruk sallayan bir boksöre benziyor.

MİNSK grubu 30 yıldır yapamadığını bundan sonra nasıl farklı yapacak bunu anlamamız lazım ya da yeni yol haritaları belirlenmeli. Sayın Aliyev çok mantıklı bir şey söylüyor, Ermenistan işgali durdursun ateşkes olur diyor. Azerbaycan kendi topraklarını kurtarıyor. Durum 1-0 olunca hemen Azerbaycan'ı durdurmaya çalışıyorlar. Burada konu Ermenistan'ın işgali mi yoksa Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği mi?

Macron'un islam karşıtı söylemleri

Macron 'İslam dini küresel anlamda kriz yaşıyor' dedi. Bu cümleyi duyduğunuzda neler düşündünüz?

Batılıların başka dünyaları dizayn etme konusundaki merakı devam ediyor. Macron ilk göreve geldiği zaman "Bizim temel sorunumuz artık hiç bir şeye inacımız kalmamış olması " demişti. Batılıların önce oturup bir iç muhasebe yapmaları gerekiyor.

"İslam'da kriz var" dedikleri şu: İslam dininde de aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi içinden bir protestanlık çıksın diyorlar. Kendi tarihini başkalarına empoze etmek bir Avrupa merkezciliktir . Dünyada bir şeyler kötüye gidince bir günah keçisi aranıyor. Eskiden kominizimdi şimdi İslam oldu. Bence bunu söyleyenlerin kendi kafalarında kriz var.