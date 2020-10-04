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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki! Savunmaya devam edeceğiz

İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ilave yasadışı yerleşim inşa planları hakkında yazılı açıklama yaptı.

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 Bakanlığın açıklamasında, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

Açıklamada, "İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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