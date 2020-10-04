BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  GÜNCEL

Kars'ta PKK/KCK operasyonu! 21 şüpheli adliyede HDP'li isimler de var

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP'li belediye başkan yardımcıları ile partinin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 21 kişi adliyeye sevkedildi.

Abone ol

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 Ekim Perşembe günü yakalama kararı çıkartıldı.

HDP il binasında arama yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saat lerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin evlerinde, belediye başkanlığı binası ile HDP il binasında arama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 21 kişinin işlemleri bu sabah itibariyle tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi geniş güvenlik önlemi altında Kars Adliyesi'ne getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tekirdağ ve Balıkesir'e 'yıkıcı deprem' uyarısı
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş! Gözaltına alınanca ortaya çıktı
Erivan'daki metro girişinde skandal Ermenistan haritası!
Adalet Bakanlığı'ndan kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım! Çıkınca takip edilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak
Ermenistan'da vahşet! Askerleri kaçmasınlar diye mevzide zincire vuruyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlid Kandili tarihi 2020 ne zaman fazileti ve önemi nedir?
Yeni Kaledonya Fransa'dan bağımsızlığı oylayacak
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' paylaşımı
DGS tercih sonuçları 2020 ÖSYM açıklanıyor
Libya Ulusal Hükümet Başkanı Serrac Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri ve resimli mesajları-2020
Yorumlar