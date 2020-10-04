Emine Erdoğan "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yedikule Hayvan Barınağındaki "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi.

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Emine Erdoğan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilendi.

Erdoğan, barınaktaki hayvanların bakımları ve yaşam hikayeleriyle de ilgili barınağın gönüllü yöneticisi Meral Olcay'dan bilgi aldı.

Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi.