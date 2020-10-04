Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler isimleri ve rolleri

TRT 1 ekranlarının daha 1. bölümü ile fırtınalar estiren dizisi Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. Melikşah ve onun oğlu Sencer’in hikayesinin işlendiği dizide, Büyük Selçuklu'nun hikayesi anlatılıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu oyuncular kimler?Sencer, Melikşah, Terken Hatun, Turna Hatun kim, kimler oynuyor?

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT ekranlarında pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanıyor. Daha ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estiren ve sosyal medyanın konusu olan dizi Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları araştırılıyor. Melikşah ve onun oğlu Sencer’in hikayesinin işlendiği dizide, Büyük Selçuklu'nun şanlı hikayesi anlatılıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler. Uyanış Büyük Selçuklu'da Sencer'i Melikşah'ı Terken Hatu'u, Turna Hatun'u kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu konusu: Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve onun oğlu Sencer’in hikayesinin işlendiği dizide, aynı zamanda, Büyük Selçuklu Devleti’nin mücadelesi, Türk-İslam medeniyeti, ilim ve bilim hayatı da anlatılıyor.

Dizide Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı Melikşah’a Buğra Gülsoy, Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı olan Sencer rolüne ise Ekin Koç hayat veriyor.

Ekin Koç- SENCER: Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!

Buğra Gülsoy- MELİKŞAH: Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

Hatice Şendil- TERKEN HATUN: Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli saray günlerinin tehlikeli kadını.

Mehmet Özgür- NİZAMÜLMÜLK: İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hace’si ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklu’nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.

Sevda Erginci- TURNA HATUN: Güzelliği dillere destan, şifacılığı ile bedenleri, güzel huyu ile gönülleri mest eden Türkmen kızı. Sencer’in hayatının aşkı.

Leyla Lydia Tuğutlu ELÇİN HATUN: Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı Elçin, Selçuklu sarayını karıştıracak zekaya ve cesarete sahip güzelliği ile başları döndüren savaşçı asil Türkmen kızı.

Gürkan Uygun- HASAN SABBAH: O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücü ile kaleleri teslim alan, fedaileri ile sokaklara korku salan Selçukluyu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi; Hasan Sabbah.