Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?

TRT 1'in Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Melikşah kimdir, tarihte Melikşah nasıl ve ne zaman öldü araştırması başladı. Babası Alparslan'dan devraldığı bayrağı özverili bir şekilde taşımaya çalışan Melikşah hakkında merak edilenler...

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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karakterlerin tarihteki yeri önemi büyük merak konusu oldu. Hayatı boyunca Büyük Selçuklu Devleti için pek çok mücadele veren Sultan Melikşah, dış güçlere karşı verdiği mücadele kadar iç isyanlarla da uğraşmak durumunda kalmıştır. Babası Alparslan'dan devraldığı bayrağı özverili bir şekilde taşımaya çalışan Melikşah'ın ölümü ise dikkat çekici olmuştur. Peki, Sultan Melikşah kimdir ve nasıl öldü? İşte, Melikşah hakkında tarihten detaylı bilgiler

Buğra Gülsoy-MELİKŞAH: Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

Melikşah kimdir: Melikşah adı ile bilinen Sultan Melikşah, 1072 ile 1092 yılları arasında tahtta kalmıştır. Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi.

Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu. Gazneliler de aynı akıbete uğradılar ve Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Kutlamış’ın oğlu Süleyman Şâh’ı Anadolu’ya göndererek O’nu bu ülkeye emîr olarak atadı. Kutlamış-oğlu Süleyman Şâh kısa zamanda baştan başa bütün Anadolu’yu ele geçirdi. İzmit başkent olmak üzere (1077) Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın temelini attı.

Melikşâh zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları’ndan batıda Akdeniz ve Boğazlar’a, kuzeyde Kafkas Dağları’ndan güneyde Hint Denizi’ne kadar ulaşılmıştı. Melikşâh döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah’ın lderi olduğu Batınî hareketidir.

Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemeye başlamıştı. Saltanatının son yıllarında Batınîler’le uğraşan Sultan Melikşâh 38 yaşında iken zehirlenerek öldü (1092).

Sultan Melikşâh’ın ölümünden kısa bir süre sonra Vezir Nizam’ül-Mülk de Batınîler tarafından öldürüldü. Melikşâh’tan sonra yerine 5 yaşındaki oğlu Mahmud tahta çıkarıldıysa da Berkyaruk onu tanımadı.

SULTAN MELİKŞAH'I OYNAYAN BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982, Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Buğra Gülsoy, 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.