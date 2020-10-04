Azerbaycan bir kere daha açıkladı! Türkiye, Dağlık Karabağ krizinde yer almıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizde yer aldığı iddialarını bir kez daha yalanlayarak, bu iddialarla krize başka ülkelerin dahil edilmesinin amaçlandığı açıklamasında bulundu.Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ermenistan’ın sürekli olarak yönelttiği, Türkiye’nin krize dahil olduğu iddialarının arkasındaki tek amaç, krize başka ülkeleri çekmek” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye ve Ortadoğu’dan getirilen paralı askerlerle Dağlık Karabağ’a karşı yoğun askeri eylemlerini sürdürdüğü iddiasında bulunmuştu.