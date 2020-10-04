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71 yaşında vefat etti! Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenazesi, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.

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Önceki gün vefat eden AK Parti'nin kurucularından Ergezen'in cenazesi, dün Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün Ahlat'a getirildi. 

Ergezen Mahallesi'ndeki Ergezen Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti, helallik istedi.

Daha sonra cenaze aracına konulan Ergezen'in naaşı, Kalender Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine Ergezen'in yakınları, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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