Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına Türkiye'den çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'ın şehir merkezlerindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı son dakika Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'yle birlikte Karabağ'daki bazı bölgelere saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

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