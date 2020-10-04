AK Parti'li Özşavlı, Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığını uluslararası belgelerle anlattı

Rusya'nın taraf değiştirdiğini kanıtlayan belge

"Azerbaycan hem yüzölçümü hem nüfusu hem de askeri gücü bakımından Ermenistan'dan üç kat daha büyük ve daha güçlü olmasına rağmen Ermenistan nasıl oldu da Azerbaycan'a ait toprakların yüzde 20'sini işgal edebildi?" sorusunun kafaları meşgul ettiğini ifade eden Özşavlı, şöyle konuştu: "Bu sorunun cevabını ararken şunu fark ettik, Rusya'nın taraf değiştirmesi söz konusu. Aralık 1991'e kadar 'Karabağ Azerbaycan'ındır.' diyen SSCB, bir yıl sonra tanklar eşliğinde Ermenilere yardım ediyor, Hocalı soykırımına iştirak ediyor. SSCB, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinde bilfiil Ermenistan'a yardım ediyor. Ne oldu? Bir yıl önce 'Karabağ Azerbaycan'ındır.' diyen SSCB, bir yıl sonra neden taraf değiştirdi? İşte bunun belgesini de İngiliz arşivlerinde bulduk. İlgili belge, o zamanki İngiltere'nin Azerbaycan Büyükelçisi tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderilen rapordur.