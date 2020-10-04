AK Parti'li Özşavlı, Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığını uluslararası belgelerle anlattı
Ermeni tezlerini çürütmek için 15 yıldır mücadele veren tarihçi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, BM, İngiliz, Rus ve Ermeni arşivlerinden, Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığına ilişkin yeni belgeleri paylaştı. Özşavlı, İngiliz arşivinden bir belgeye göre, başlangıçta Azerilerin yanında olan Rusya'nın, Türkiye yanlısı olan Ebulfez Elçibey cumhurbaşkanı olunca taraf değiştirerek Ermenilere yardım etmeye başladığını belirtti.
Ermeni tezlerini çürütmek için 15 yıldır mücadele veren tarihçi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Birleşmiş Milletler (BM) ile İngiliz, Rus ve Ermeni arşivlerinden belgelerle Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ermeni meselesiyle ilgili birçok kitap ve makale yazan bir tarihçi olan Özşavlı, Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığına, Erivan ve Karabağ'da suni Ermeni nüfusunun nasıl oluşturulduğuna, Ermenistan'ın terörizmle ilişkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın Kafkasya'da Hristiyan bir uydu devlet yaratma projesiyle başlayan süreci hatırlatan Özşavlı, Rusya'nın, 1805 Kürekçay Anlaşması ile ilk kez Karabağ ve çevresini ele geçirdiğini, 1828 Türkmençay Anlaşması ile Kafkasya'nın tamamının Rusya'ya bırakıldığını dile getirdi. Rusya'nın, sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'ne karşı kullanılmak ve Hristiyan uydu devlet projesini hayata geçirmek için Kafkasya'ya Doğu Anadolu ve İran'dan Ermenileri göç ettirmeye başladığını aktaran Özşavlı, bölgeye taşınan Ermeni nüfusun günümüzdeki sorunun kaynağını oluşturduğunu ve Ermenistan'ın kurulmasına zemin hazırladığını belirtti.
Karabağ ve çevresinin, 1920'den 1991'e kadar Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne ait olmasına rağmen Ermenilerin, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra hak iddia etmeye başladığını anımsatan Özşavlı, SSCB'nin, 1988'de dağılma sinyalleri vermeye başladığında Ermenistan'ın; Kelbecer, Zengezur ve Karabağ rayonlarında hak iddia etmeye başladığını, buna gerekçe olarak da orada bulunan az sayıdaki Ermeni nüfusu gerekçe gösterdiğini işaret etti. Özşavlı, SSCB dağıldıktan sonra hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın bağımsız olduğunu, bu yıllarda iki ülke arasındaki çatışmaların başladığını hatırlattı.
Rusya'nın taraf değiştirdiğini kanıtlayan belge
"Azerbaycan hem yüzölçümü hem nüfusu hem de askeri gücü bakımından Ermenistan'dan üç kat daha büyük ve daha güçlü olmasına rağmen Ermenistan nasıl oldu da Azerbaycan'a ait toprakların yüzde 20'sini işgal edebildi?" sorusunun kafaları meşgul ettiğini ifade eden Özşavlı, şöyle konuştu: "Bu sorunun cevabını ararken şunu fark ettik, Rusya'nın taraf değiştirmesi söz konusu. Aralık 1991'e kadar 'Karabağ Azerbaycan'ındır.' diyen SSCB, bir yıl sonra tanklar eşliğinde Ermenilere yardım ediyor, Hocalı soykırımına iştirak ediyor. SSCB, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinde bilfiil Ermenistan'a yardım ediyor. Ne oldu? Bir yıl önce 'Karabağ Azerbaycan'ındır.' diyen SSCB, bir yıl sonra neden taraf değiştirdi? İşte bunun belgesini de İngiliz arşivlerinde bulduk. İlgili belge, o zamanki İngiltere'nin Azerbaycan Büyükelçisi tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderilen rapordur.