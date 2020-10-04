Terken Hatun kimdir tarihte Terken Hatun nasıl öldü hayatı

TRT 1'in Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Terken Hatun kimdir, tarihte Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü araştırması başladı. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, siyasette de aktif olması nedeniyle Selçuklu döneminin Hürrem Sultan'ı olarak biliniyor. İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı

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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karakterlerin tarihteki yeri önemi büyük merak konusu oldu. Terken Hatun'un tarihteki yeri ve hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte gündeme geldi. Dizide Terken Hatun karakterini Hatice Şendil canlandırıyor. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, siyasette de aktif olması nedeniyle Selçuklu döneminin Hürrem Sultan'ı olarak biliniyor. İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı...

Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesidir. “Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen bir unvandır. Terken Hatun’un Melikşah’tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur. Terken Hatun siyasî olaylarda aktif rol almıştır. Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başardı.

Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Terken Hatun İsfahan'dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle gündeme gelen Terken Hatun karakterini Hatice Şendil canlandıracak.