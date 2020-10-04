BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  YEREL

İzmir'de milyonda bir olacak kaza! 'Sevince böyle oluyormuş demek ki'

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin mezarlığa girmesi nedeniyle mezar taşlarında hasar oluştu.

Abone ol

Ulukent yönünden Harmandalı istikametine ilerleyen O.A. idaresindeki 35 NU 110 plakalı otomobil, 9 Eylül Caddesi'nde yol kenarındaki Harmandalı Mezarlığı'na girdi. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve 6 mezar taşında zarar oluştu. Sürücünün, polisteki ifadesinde suçu kabul ettiği, mezarlardaki hasarı karşılayacağını söylediği öğrenildi. 

Babasının mezar taşı kırılan Ümit Öztürk, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek "Allah düşmanıma vermesin. İlk defa böyle bir şey oluyor. Milyonda bir olur herhalde. Araba ağacı kırmış, babamın mezarının üzerine çıkıyor. Babamın mezar taşının parçası 5-6 metre ilerideki annemin mezarına gitmiş. Babam, annemden önce vefat etmişti. Annem, 'Baban rüyamda hep beni çağırıyor' derdi. Mezar taşları da buluştu. Sevince böyle oluyormuş demek ki." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi meslek var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman
Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına Türkiye'den çok sert tepki!
Türkiye'de 8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu mevduatlar da 458,5 milyar lira arttı
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert sözler Macron sikletinden ağır yumruklar sallıyor
MSB duyurdu! Azerbaycan o kritik bölgeyi işgalden kurtardı! İşte 24 saatte kurtarılan yerler
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tekirdağ ve Balıkesir'e 'yıkıcı deprem' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlılık maaşı ekim ayı ödemesi hangi gün yatıyor?
Terken Hatun kimdir tarihte Terken Hatun nasıl öldü hayatı
Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?
İstanbul'da, Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
Sencer kimdir tarihte Ahmet Sencer nasıl öldü hayatı
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler isimleri ve rolleri
Yorumlar