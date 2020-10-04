Geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi.



İŞTE GELECEKTE EN YÜKSEK ÜCRETİ ALACAK MESLEKLER...