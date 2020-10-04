Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi! Nedeni teknik

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Abone ol

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı iki ülkenin de aldığı ortak karar ile ertelendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.