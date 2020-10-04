BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  MHP
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Ermenistan mesajı döktüğü kanda boğulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'da Gence kentine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, 'Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir. Uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır' dedi.

Abone ol

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir.

Ayrıca Dağlık Karabağ’daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır.

'Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır'

Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. 

Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır.

Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan’dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum.

Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.

'Hayat memat konusudur'

Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur.

Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır.

Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz.

İlgili Haberler
Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına Türkiye'den çok sert tepki! Azerbaycan bir kere daha açıkladı! Türkiye, Dağlık Karabağ krizinde yer almıyor İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert sözler Macron sikletinden ağır yumruklar sallıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri AK Parti'li Özşavlı, Dağlık Karabağ sorununun nasıl ortaya çıktığını uluslararası belgelerle anlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman
Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına Türkiye'den çok sert tepki!
Türkiye'de 8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu mevduatlar da 458,5 milyar lira arttı
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert sözler Macron sikletinden ağır yumruklar sallıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tekirdağ ve Balıkesir'e 'yıkıcı deprem' uyarısı
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş! Gözaltına alınanca ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi! Nedeni teknik
Hayvanları Koruma Günü yazıları resimli 4 Ekim mesajları
İzmir'de milyonda bir olacak kaza! 'Sevince böyle oluyormuş demek ki'
Yaşlılık maaşı ekim ayı ödemesi hangi gün yatıyor?
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
Yorumlar 9 yorum