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FETÖ firarisi çift, Kahramanmaraş'ta yakalanarak Siirt’e götürüldü

Gaybubet olarak bilinen hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift, Kahramanmaraş'ta yakalandı. FETÖ firarileri, tutuklanarak Siirt'teki cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sürerken, firarilerin yakalanması için yürütülen operasyonlar da devam ediyor.

FETÖ firarilerine yönelik soruşturma kapsamında Siirt ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ’nün emniyetin mahrem yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen ve Kahramanmaraş’taki "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan H.İ.İ. ve eşi H.İ, Siirt’e getirildi.

Tutuklandılar

Siirt İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, ’silahlı terör örgütü kurma, yönetme’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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