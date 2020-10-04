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İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir anda oldu küle döndü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki yedek parça dükkanında yangın çıktı.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sirayet etti. Sanayi sitesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sanayi sitesindeki bazı işyerleri hasar gördü. Pazar günü olması nedeniyle sanayi sitesinin kapalı olduğu öğrenildi.

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