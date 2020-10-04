Antalya'da koronavirüsü unuttular! Tatilciler sahillere akın etti

Denize köpeğiyle birlikte giren Hatice Soytürk, sıcak havanın kolay kolay Antalya’yı terk etmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, “Antalyalı olanlar kolay kolay kış gelmeyeceğini bilirler zaten. Kasım ayının başlarına kadar Antalya hep böyle. Hafta sonunun verdiği bir kalabalık ortamı da var ister istemez ne kadar kalabalıktan kaçsak da kurtulamıyoruz” dedi.