MSB duyurdu! Azerbaycan o kritik bölgeyi işgalden kurtardı! İşte 24 saatte kurtarılan yerler

AZERBAYCAN ordusu, Dağlık Karabağ'ın kritik bölgesi Cebrail kentini de işgalden kurtardı. Ermeni askerleri Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün geceki çatışmalarda işgalden kurtarılan yerleri açıkladı...

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Milli Savunma Bakanlığı sevindiren haberi duyurdu. Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. Böylece işgal altındaki toprakların büyük bölümü işgalden kurtarılırken, Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir açıklama yaptı "Cebrail kenti ve birkaç köyü işgalden kurtarıldı" dedi.

İşte Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından son haberler...

MSB duyurdu: O bölge de kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.

Ermeniler yine sivillere saldırdı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.

İşte Ermeni işgalinden kurtarılan yerler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.