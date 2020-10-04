Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi

Beşiktaş, milli maç arasına yenilgiyle girdi. Evinde Gençlerbirliği'ne tek golle mağlup olan Kartal, son 2 haftayı puansız kapattı. Bogdan Stancu ile kazanan başkent ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş, 4 puanda kalmış oldu. Gençlerbirliği ise ilk 3 puanını hanesine yazdırarak puanını 4'e yükseltti.Abone ol
7. dakikada Stancu’dan aldığı pasla topla buluşan Furman’ın, Rıdvan’ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.
8. dakikada Furman’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Gökhan Töre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.
42. dakikada Welinton’un ceza yayı üzerinde Atiba’ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef’in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.
45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan’ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.
51. dakikada Mensah’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton’un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir’e aktardı. Berat’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.
84. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan yaptığı ortada Larin’in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’te kaldı.
90. dakikada Rıdvan’ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.
90+5. dakikada Candeias'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.