İlham Aliyev'den olay Ermenistan açıklaması: Paşinyan fare gibi saklanıyor

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a bir kez daha sert çıktı. Ermenistan'a "Sen kimsin ki bize şart koşuyorsun" diye çıkışan Aliyev, ateşkes için Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilme şartı koştu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes için koştuğu şartlara sert çıktı. Ermenistan ordusunu "it kovar gibi kovduklarını" söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın tehlikeli ve terörist bir devlet olduğunu ifade etti.

İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yüklendi, Ermenistan liderinin ağlayarak kendisine yardım aradığını söyledi.

30 sene beklediklerini bundan sonra beklemeğe sabırlarının kalmadığını söyleyen Aliyev “Bizim savaşı durdurmağımız karşı tarafın güçlenmesine, bize saldırmasına fırsat vermek olur” diyerek, kısa zamanda ateşkes ola bileceği ihtimalini ortadan kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Aliyev “benim tek şartım topraklarımızı hemen terk etmeleridir” diyerek, savaşın bitmesi için Paşinyan önünde kesin şartlar sıraladı:

- Ermenistan ordusu Azerbaycan`ı tamamen terk etmeli;

- Ermenistan Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünü tanımalı;

- Paşinyan Azerbaycan halkından özür dilemeli;

- Ermenistan öz kuvvetlerini Azerbaycan arazisinden çıkarmalı.

Aliyev, Ermenistan Başbakan'ın bu süreç içerisinde dünya liderlerini arayarak yardım istediğini söyledi. Buna rağmen kendisinin kimseyi aramadığını söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın tüm müzakerelerde barışçıl tavır sergilemesine rağmen Ermenistan'ın bu müzakereleri sabote ettiğini ifade etti.

Fare gibi saklanıyor

Savaşın Cebrayılla bitmeyeceğini açık şekilde belirten Aliyev, Karabağ'ın kendilerine ait olduğunu ve bu topraklara geri döneceklerini söyledi. Aliyev şunları söyledi:

-"Azerbaycan halkı ve cumhurbaşkanının bu durumu kabülleneceğini mi düşünüyorlar? Kutsal kentimiz Şuşa'nın Ermenilerin elinde kalacağını kabülleneceğimi mi düşünüyorlar? Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni' düzenlemişti.

Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın. Ermenistan başbakanı Şuşa'da dans ediyor ve bizim bunu kabülleneceğimizi mi zannediyor? Yanılıyor. Bunu hiçbir zaman kabüllenmeyeceğiz.

*Sözde yönetimin parlamentosunu Şuşa'ya taşımak da ne demek? Bu da Azerbaycanlılara hakaret etme girişimidir. Cebrail'e Ermenistan'dan yeni yol çekmek ne demek? Bu, orada yasadışı yerleşim yapılacağı anlamına geliyor. Lübnan'dan ve başka yerlerden Ermenileri getirerek bizim tarihi şehirlerimize yerleştiriyorlar. Tüm uluslararası konvansiyonları ihlal ediyorlar. Bunlara bir söz söyleyen oldu mu? AGİT Minsk Grupu, Avrupa Birliği bir açıklamada bulundu mu? Bulunmadı.

Ayağına kapanmadığı adam kalmadı

*Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından önce Ermenistan'a 'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiçkimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı."