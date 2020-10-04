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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı

Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına saatler kala Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Cezayirli kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

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Beşiktaş bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Leicester City’den Rachid Ghezzal için temaslarını yoğunlaştırdı.

İngiliz ekibi ile kiralama konusunda el sıkışan Beşiktaş, transfer evraklarının yetişmesi halinde Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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