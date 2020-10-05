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Ermenistan bu kez sivil yerleşim yerlerini vuruyor

Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'nin ardından bu kez de Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıda yaralıların bulunduğu duyuruldu.

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ERMENİSTAN ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Hikmet Hacıyev, ""Altyapıda ciddi hasar yok. Ama siviller yaralandı. Ermenistan'ın devlet terörü ve çevre terörü devam ediyor. Mingachevir aynı zamanda büyük bir su rezervuarıdır." dedi.

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