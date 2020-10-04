BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  GÜNCEL

Canlı yayında çocuklarını döven vicdansız tutuklandı!

Mersin'de çocuklarını sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında döven H.Y. evinde gözaltına alındı. H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Abone ol

MERSİN'de, kendi çocuklarını darp ettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Ekipler tarafından gözlem altına alınan yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı
Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart
Donald Trump'ın doktorundan yeni açıklama
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı
Erdoğan ve Serrac İstanbul'da bir araya geldi
Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Zonguldak'ta cip kalabalığın arasına daldı
Denizlispor'un hasreti Konyaspor karşısında da bitmedi
DGS tercih sonuçları 2020 ÖSYM açıklanıyor
Yorumlar