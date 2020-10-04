Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, milli maç arasına yenilgiyle girdi. Evinde Gençlerbirliği'ne tek golle mağlup olan Kartal, son 2 haftayı puansız kapattı. Bogdan Stancu ile kazanan başkent ekibi, sezonun ilk golünü atıp, ilk galibiyetini alarak puanını 4' yükseltirken; Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve siyah-beyazlılar kötü gidişatı noktalayamadı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü Bogdan Stancu'dan geldi.
Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaparken; üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.
Maçtan önemli dakikalar
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.
38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.
Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
62. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Gençlerbirliği'nde Berak Özdemir'in şutu sonrası kaleye giden topu Montero çizgi üzerinde engelledi.
80. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ayite ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa dokunamadı.
83. dakikada Hasic'in soldan ortasında Güven Yalçın topa arka direkte kafayla vururken, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında De Souza topu kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından içeri gönderdiği topa arka direkte Hasic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada Beşiktaş savunmasını ikiye bir yakalayan Gençlerbirliği'nde Candeias sağdan ceza sahasına girerek topu Sio'ya çıkardı. Sio'nun ilk vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan dönerken pozisyonun devamında kaleciden sıyrılan Gençlerbirliği oyuncusu topu üstten auta attı.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Beşiktaş: 0 - 1 :Gençlerbirliği
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton (Dk. 76 Ljajic), Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre (Dk. 76 Hasic), Atiba, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Mensah), Boyd (Dk. 64 Larin), Aboubakar (Dk. 64 Güven Yalçın)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Motta, Furman (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Berat Özdemir, Candeias, Stancu (Dk. 77 Sio)
Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 40 Rıdvan Yılmaz, Dk. 88 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 50 Polomat, Dk. 88 Sio (Gençlerbirliği)