BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  YEREL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Jiletli yankesici Mersin'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de vatandaşların ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve cüzdanlarını çalan M.K. gözaltına alındı.

Abone ol

MERSİN merkez Akdeniz ilçesindeki bir dinlenme parkında meydana gelen olayda; cebinin jiletle kesilerek cep telefonu ve cüzdanının çalındığını fark eden Ö.Y., Mersin Emniyet Müdürlüğüne başvurarak şüphelinin yakalanmasını istedi.

Harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği park ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. M.K.'nin yapılan üst aramasında Ö.Y.'ye ait cep telefonu bulunarak, sahibine teslim edildi.

Ekipler, M.K.'nin daha önce de 3 kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da babasını 24 yıl sonra bulan adam tazminat davası açıp 351 bin TL aldı
MSB duyurdu! Azerbaycan o kritik bölgeyi işgalden kurtardı! İşte 24 saatte kurtarılan yerler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Ermenistan mesajı döktüğü kanda boğulmalıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman
Ermenistan'ın Gence'deki sivillere saldırısına Türkiye'den çok sert tepki!
Türkiye'de 8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu mevduatlar da 458,5 milyar lira arttı
ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir anda oldu küle döndü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ermenistan insanlık suçu işliyor
FETÖ firarisi çift, Kahramanmaraş'ta yakalanarak Siirt’e götürüldü
Camela Lopez kimdir kaç yaşında Soner Sarıkabadayı eşi biyografisi
Yorumlar