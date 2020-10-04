BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşında, 1,98 boyundaki Kosova asıllı forvet oyuncusu Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Basel Kulübünde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Kemal Ademi, 2019/2020 sezonun da Basel formasıyla 43 maçta 15 gol 5 asist yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart
Donald Trump'ın doktorundan yeni açıklama
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı
Erdoğan ve Serrac İstanbul'da bir araya geldi
Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Zonguldak'ta cip kalabalığın arasına daldı
Denizlispor'un hasreti Konyaspor karşısında da bitmedi
Fiyat düştü! Palamut bolluğu yüz güldürdü
Yorumlar