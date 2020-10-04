Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşında, 1,98 boyundaki Kosova asıllı forvet oyuncusu Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Basel Kulübünde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Kemal Ademi, 2019/2020 sezonun da Basel formasıyla 43 maçta 15 gol 5 asist yaptı.