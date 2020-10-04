Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1429 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 324 bin 443, can kaybı 8 bin 441 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 4 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 104 bin 402 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1182 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 285 bin 50'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, hasta sayısı 324 bin 443, vefat sayısı 8 bin 441, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4, yatak doluluk oranı yüzde 49.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.1 oldu.

"Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadesini kullandı.

Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020