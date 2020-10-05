BIST 1.155
DOLAR 7,75
EURO 9,09
ALTIN 470,92
HABER /  SAĞLIK
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Fahrettin Koca’dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu

SAĞLIK Bakını Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı. Yayınlanan kamu spotlarında, Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

''İstersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz''
Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan hastane önündeki destekçilerine sürpriz
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı
Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ı açıkladı
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': bir saati 15 lira
Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür
Aston Villa, Liverpool'u darmadağın etti: 7-2
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
Yorumlar 1 yorum