Vergi kaçıranı ihbar edenlere 12.3 milyon TL ödül verildi

Geçtiğimiz yıl vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişiye toplam 12.3 milyon liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

Abone ol

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ilgili kanun kapsamında vergi kaçakçılığı hakkında bilgi sahibi olanlara, bu durumu bildirmelerini sağlamak üzere ikramiye veriliyor. Buna göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 441 olurken, 2018’de bu sayı 391 olarak gerçekleşmişti.

Giderek artıyor

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10’u oranında ödeme yapılırken, 2019’da ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 300 bin 472 lira olarak hesaplandı. Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2018’de 6 milyon 396 bin 266 lira düzeyindeydi.

Son 5 yılda 40 milyon ödeme

2017’de 454 ihbarcıya 12 milyon 870 bin 4 lira, 2016 yılında 240 ihbarcıya 3 milyon 142 bin 130 lira ve 2015’te 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin 626 lira ikramiye ödendi.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1864 kişiye toplamda 40 milyon 754 bin 498 liralık ikramiye ödemesi yapıldı.