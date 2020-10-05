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Manisa'da 2 otomobil koyun sürüsünü biçti 15 koyun öldü

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da seyir halindeki 2 otomobil, kara yolundan karşıya geçmekte olan koyun sürüsünün arasına daldı. Meydana gelen kazada, 15 koyun telef oldu.

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Kaza, pazar günü saat 20.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula’dan Uşak istikametine seyir halinde olan Ümit Kaplan (44) yönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir- Ankara D300 karayolunun Dereköy Mahallesi mevkisinde M.H. isimli çiftçi tarafından kara yolundan geçirilmek istenen koyun sürücünün arasına daldı. Ardından aynı yönde seyreden Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil de önce 64 KZ 727 plakalı otomobile, sonra da koyunlara çarptı.

Kaza sırasında karayolu, çevreye savrulan koyunlarla kapandı. 15 küçükbüş hayvanın öldüğü kazada 64 KZ 727 plakalı otomobil sürücüsü Ümit Kaplan (44) ve yolcu olarak bulunan Kardelen Kaplan (20), Şeyda Kaplan (44) ve Zehra Kaplan (12) ile diğer otomobilin sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt (46) ve araçta bulunan Didem Deniz (35) ile Şükrü Deniz (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Kardelen Kaplan ve Didem Deniz ileri tetkik tedavileri için Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı. Araçların ve ölen hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş soruşturma başlattı.

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