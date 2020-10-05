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Tarım Bakanlığı'nın akıllı sulama uygulaması ile verim %26 arttı

Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş alanlar yeniden tarıma kazandırılıyor. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi (SAY) meyvelerini vermeye başladı.

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Programlı sulamanın yapıldığı arazilerde yüzde 26 verim artışı sağlandı. Proje kapsamında bölge çiftçilerine programlı sulama konusunda eğitimler verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25.8 su, yüzde 26.6 enerji tasarrufu sağlandı.

81 ile yaygınlaşacak 

Konya havzasında uygulanan pilot çalışma 81 ilde yaygınlaşacak. SAY projesi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Toplam maliyeti 400 bin dolar

İki yıl önce Konya kapalı havzasında başlatılan pilot çalışma kapsamında 11 elma bahçesi, 15 şeker pancarı, 13 mısır tarlası kuruldu. Kurulan bu araziler aracılığı ile çiftçilere etkin sulama sistemi uygulaması gösterildi. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında ise damla sulama sistemleri kuruldu. Sistemlerin toplam maliyeti 400 bin doları buldu.

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