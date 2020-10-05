Kemal Kılıçdaroğlu Gence'de sivillere saldıran Ermenistan'a tepki gösterdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olacaklarını söyledi.Abone ol
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere saldırmasına Türkiye'den tepkiler sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek masum sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Haklı davalarında Azerbaycan'ın yanındayız''
"Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."