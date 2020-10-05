GATA başhekim yardımcısının skandal sözlerine CHP'li Özgür Özel'den tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla birlikte medeni kanunu hedef alan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüğünü belirterek "Bakan koca da rahatsız, gereği yapılacak" açıklaması yaptı.Abone ol
Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, medeni hukuk kanununu hedef alan, erkeklere ‘ikinci eşi alın’ çağrısında bulunduğu paylaşımlarıyla tepki çekmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü açıkladı.
"Bakan koca da rahatsız, gereği yapılacak"
CHP'li Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti.
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