Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına saatler kala Leicester City’den Rachid Ghezzal‘i kadrosuna katıyor. Siyah beyazlılar 1 yıllığına kiralayacağı kanat oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor. Siyah beyazlılar Leicester City’den Rachid Ghezzal'ı İstanbul'a getirdi.

İngiliz ekibi ile kiralama konusunda el sıkışan Beşiktaş, transfer evraklarının yetişmesi halinde Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.