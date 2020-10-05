AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a çok sert yanıt! 'İslam' sözleri tepki toplamıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını' söylemesine sert yanıt verdi. "hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır." diyen Çelik, "Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur." dedi.

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Sözcü Ömer Çelik, "Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir." ifadelerini kullandı.

"Hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.

"Terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar"

Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir. Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.

"Macron bu bedelleri hiçe sayıyor"

Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Aksi davranış totalitarizmdir. Avrupa bu totaliter anlayışı terketmek için büyük bedeller ödedi. Macron bu bedelleri hiçe sayıyor.

"İnsan hak ve hürriyetleri ile çelişti"

Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder. İnanç özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek girişimlere karşı olduğumuzu ifade ediyor; bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz.

"Fransa’nın demokratik kazanımlarına darbe"

Demokratik değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı, Fransa devlet başkanlığından gelmemelidir. Macron’un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa’nın demokratik kazanımlarına darbedir. İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron’un İslam dinini “aydınlatmak” gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır.

"İlgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz"

Macron’un gündeme getirdiği tasarıyı yakından takip edecek; söz konusu tasarıya dair mülahazalarımızı ilgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz.

Avrupa’nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz."