Ablamı öldür kredisi! Kredi çekip cezaevinden çıkardı o da çıkıp ablasını öldürdü

Kadıköy'de Deniz Sabancaoğlu, eşi Arzu Sabancaoğlu'nu av tüfeğiyle vurup, iki saat arabayla gezdirdikten sonra hastanenin önüne attı. Tutuklanıp hapse girdi. Vurduğu eşinin kardeşine çektirdiği 15 bin liralık kredi ile cezaevinden çıktı. Ve eşini öldürdü...

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Boşanmak isteyen eşi Arzu Sabancaoğlu’nu (25) av tüfeği ile vuran, otomobiliyle iki saat dolaştırdıktan sonra Kadıköy’deki özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçan Deniz Sabancaoğlu’nun (35) tutuklanarak cezaevine konuldu. Burada zor günler geçiren ve eşi ile tekrar irtibat kurup barışan Deniz Sabancaoğlu, cezaevinden baldız kredisi ile çıktı. Sonra da gidip eşini öldürdü.

Bankadan 15 bin lira kredi çektim

Sanık Deniz Sabancaoğlu’nun ‘cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada Arzu Sabancaoğlu’nun kardeşi Ayşenur Kol çarpıcı bilgiler verdi. İlk olaydan sonra eniştesinin cezaevine girdiğini anlatan Kol, "Ablam 15 bin lira kredi çekmemi söyledi ve çektim. O da avukat tuttu ve eşi cezaevinden çıktı. Sonra da ablamı öldürdü" dedi.

Cinayeti planlayarak işledi

Ayşenur Kol şunları söyledi: “Aralarında sürekli bir problem vardı. Ablam ayrılmak istiyordu ama tehdit ettiği için boşanma davası açamamıştı. Daha önce de ablamı darp etmişti. Bu nedenle silahla öldürdü ve hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Bu cinayeti de planlayarak işledi. Ablam yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte yaşıyordu ve ayrılmak istiyordu. Davanın bir an önce sonuçlanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz.