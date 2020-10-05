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Adana'da polis baskında ele geçirdi! Piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 28 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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