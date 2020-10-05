Kadın ve bebek iskeleti çıkmıştı! Van'da ölü gömme gizemi çözülüyor
Van’ın Gürpınar ilçesinde her yıl tarihe ışık tutacak önemli bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Çavuştepe Kalesi’nde 3 yıl önce kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin 750 yıllık nekropol alanında elde edilen verilerle, Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor.
Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol (mezarlık) alanında bu yıl korona virüs gölgesi altında başlatılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin yeni veriler elde edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 17 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropol alanında yapılan kazılarda tarihe ışık tutacak önemli bulgulara ulaşıldı.
Bu yıl son bulan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda ilk kez takılarıyla gömülmüş genç bir kadın ve bebek iskeletine rastlanmıştı. Bu yıl bebek ile genç kadına ait iskeletler üzerinde bulunan takıların laboratuvar çalışmaları ise devam ediyor.
Tarihe ışık tutacak: Üzerinde birçok takı, pazu kısmında ejder başlı bilezik olan 2 yaşlarında bebek iskeleti ile parmağında yüzüğü, boynunda kolyesi, küpesi, haşhaş başlı süs iğnesi ve iki kolunda ejder başlı bilezikleri bulunan kadın iskeleti tarihe ışık tutacak.