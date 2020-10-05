Kadın ve bebek iskeleti çıkmıştı! Van'da ölü gömme gizemi çözülüyor

Bu yıl son bulan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda ilk kez takılarıyla gömülmüş genç bir kadın ve bebek iskeletine rastlanmıştı. Bu yıl bebek ile genç kadına ait iskeletler üzerinde bulunan takıların laboratuvar çalışmaları ise devam ediyor.