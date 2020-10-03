Çanakkale'de balıkçılar türüne ender rastlanan 'dikenli yılan balığı' yakaladı

"Bu balık Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor"

Çanakkale Boğazı'nın biyolojik zenginlik anlamında oldukça güzel bir yer olduğuna işaret eden Tunçer, "Hem floristik hem de faonistik açıdan oldukça zengin Çanakkale. Bu özellikle yerli türlerle beraber, göçmen türlerin de uğrak yeri. Çanakkale Boğazı'nın da kirlenmediği bir gerçeği var. O yüzden bu türleri daha güzel biçimde korumalıyız ve insanlara da sevdirmeliyiz. Bu balık Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor. Akdeniz'in güneyinde de yaşan bir tür. Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüyoruz." diye konuştu.