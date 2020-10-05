Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 operasyonunda, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı. Hatay'a şehit ateşi düşerken Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın 6 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz, helikopterle bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur" denildi.

Başsağlığı mesajı

Ayrıca açıklamada "Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Sait Yırtıcı evladının şehit olduğu haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.





6 ay önce evlenmiş

6 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin bugün Erzin'e getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.