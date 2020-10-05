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Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak. Ödemeler, yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
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