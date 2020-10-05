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ATV'nin Hercai dizisi o ülkede yayına giriyor! Afişi büyük yankı uyandırdı

Panama’nın TV kanallarından ve Hercai’nin yurt dışı yayıncılarından olan ‘Telemetro’, Ekim ayında izleyicilerine hayranı oldukları Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu.

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Panama’nın TV kanallarından ve Hercai’nin yurt dışı yayıncılarından olan ‘Telemetro’, Ekim ayında kuruluşunun 39. yılını kutluyor. Telemetro bu yıldönümünde sürpriz yaparak, izleyicilerine hayranı oldukları Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu.

Yakında diziyi izleyicileriyle buluşturacak olan Telemetro’nun hazırladığı Hercai fragmanı ve afişi ülkede yankı uyandırdı. Türkiye de ve yurt dışında da adından söz ettiren Hercai, yeni ülkesinde günün en önemli zaman dilimi olan “Prime Time”da yayınlanacak.

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