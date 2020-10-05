Survivor Yasin Obuz meğer boşanmış eşi ve babasıyla ilgili gerçekler şok etti

Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor’a katılarak adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.