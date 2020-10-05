BIST 1.153
DOLAR 7,75
EURO 9,09
ALTIN 471,28
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas bombası! Transfer bitti

Fenerbahçe, Yunan ekibi PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek için anlaşma sağladı.

Abone ol

Fenerbahçe, transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ın hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. Transferin son gününde eğer karşılıklı vazgeçme durumu olmaz ise Pelkas'ın Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'nin Pelkas'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve yıllık 1.2 milyon euro vereceği öğrenildi. PAOK kulübüne ise 1.6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu belirli sayıda maça çıktığı takdirde 500 bin euro ek bonus olacağı ifade edildi.

%20 pay sahibi olacak
Öte yandan PAOK kulübünün Pelkas'ın Fenerbahçe'den olası satışından da %20 pay sahibi olacağı da gelen haberler arasında.

Sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı. Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Bakasetas girişimi Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatih Terim'i topa tuttular: Gemiyi nasıl terk edersin dalga mı geçiyorsun Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kütahya'da istismarcı 'üfürükçü' hocaya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte zam şampiyonu
Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
Diyarbakır'da yasak bölgede drone uçuran Pensilvanyalı ABD vatandaşı yakalandı
Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a çok sert yanıt! 'İslam' sözleri tepki toplamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
'Madencilik' Türkiye Varlık Fonu'na bağlanıyor! 100 ton altın üretimi hedefleniyor
Kocaeli'de eve yapılan baskında şoke eden manzara! 42 kişi çıktı
Ali Edizer kimdir olay olan ikinci eş sözleri ne? Menzil tarikatının GATA'daki doktoru
Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı 9. sınıflar evlerine gönderildi
Mersin'de şaka gibi olay! Suriyeli sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?
Yorumlar