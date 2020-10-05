Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas bombası! Transfer bitti

Fenerbahçe, Yunan ekibi PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek için anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ın hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. Transferin son gününde eğer karşılıklı vazgeçme durumu olmaz ise Pelkas'ın Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin Pelkas'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve yıllık 1.2 milyon euro vereceği öğrenildi. PAOK kulübüne ise 1.6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu belirli sayıda maça çıktığı takdirde 500 bin euro ek bonus olacağı ifade edildi.

%20 pay sahibi olacak

Öte yandan PAOK kulübünün Pelkas'ın Fenerbahçe'den olası satışından da %20 pay sahibi olacağı da gelen haberler arasında.

Sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı. Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor.