Fatih Terim'i topa tuttular: Gemiyi nasıl terk edersin dalga mı geçiyorsun
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçını değerlendirirken sahayı terk eden Fatih Terim'i yerden yere vurdular.
ŞANSAL BÜYÜKA - Fatih Hoca, belki baba - evlat ilişkilerine, belki duygusallığına öncelik vermiş olacak ki, başlangıç on birinde, futbolun doğrularına göre sahada olması gereken ne Emre Kılınç’a, ne Babel’e yer verdi… Aslında bu ilk yarıda Galatasaray bir eksik oynadı ve adeta “yok” hükmündeydi… Buna bir de Belhanda ile Feghouli’nin eksikliğini eklerseniz, Galatasaray birden fazla eksikti... Galatasaray’ın bir maçın ilk yarısında rakibe bu kadar pozisyon verdiğini, bir Diagne pozisyonu dışında hücumda “sıfır” çektiğini ilk defa görüyorum… Abartısız yıllardır ilk defa... Kasımpaşa tribünlerinde sürekli “semtlerin efendisi” diye bir pankart asılıdır… Aslında Kasımpaşa’da 21 takımlı Süper Lig’in efendisi… Pislik yapmazlar, çamura yatmazlar, hakemi kandırmazlar… Gene son derece temiz oyunlarından birini oynadılar ve Galatasaray’ı paşa paşa yendiler…
UĞUR MELEKE - Fatih Terim devrede üç değişiklik yaptı, 4-4-2’ye döndü. Bu dönüşüm Yusuf rüzgarını dindirdi, sarı kırmızılılar uzunca bir süre rakip yarı alanda göründü ama skoru değiştirebilecek aksiyonlar kısıtlıydı yine. Etebo yine mükemmel bir maç oynamasına rağmen iki takımın merkezindeki en yaratıcı işler Aytaç’tan geldi. Galatasaray’ın özellikle ön tarafı yaşlı. Dün devrede Feghouli (31)-Arda (33) çıkıyor, Babel (34)-Falcao (34) giriyor. Galatasaray geriden gelmesi gereken son iki maçta, Ibrox ve Kasımpaşa’da oyuncu değişiklikleriyle ihtiyaç duyduğu o ekstra enerjiyi yaratamadı kesinlikle. Galatasaray bu sene ilk golü yediği maçlarda çok zorlanacak gibi.
MEHMET DEMİRKOL - Galatasaray 0-1’i nasıl oynar bilmiyorduk. Kasımpaşa, Galatasaray’ın boyunu hep doğru yerlere oynayarak uzattı. Mehmet Hoca özellikle bek-stoper arasına derin paslarla biten güzel şablonlar çizmişti ve özellikle Yusuf ve Aytaç boşlukları çok iyi doldurdu. Galatasaray’ı ilk 2 haftada farklı kılan tek pas/yön değiştirme/hızlı alan boşaltma oyununu çok iyi pasifize ettiler. Buna ilk yarıda karşı koymak Terim’in ekibi için mümkün olmadı. 2. yarıda Terim başka bir oyuna geçti ve defakto bir 2-4-4’e döndü. Ancak burada da rakibi şaşırtacak pek bir şey yapamadılar.
ERMAN TOROĞLU - Bugün hakem sana kıyak yaptı ya. Kasımpaşa'nın buz gibi gol verilmedi. İşler iyi gidince Fatih Terim, işler kötü. Fatih Terim öyle bir yerde ki Galatasaray'da başkanı götürür, başkan olurum falan diyor. Önce teknik direktörlük yapsın ama. En ufak şeyde yönetime sallıyor. Sonra başka şeylere girsin. İyi başladı ama yolu yine şaşırdı. Hakem 90+5 verir, 90+7 verir. O seni ilgilendirmiyor. Hakemler bakar, yapar. Sen onu bahane edip gidemezsin. Koca geminin kaptanısın. Deniz polisi geliyor. Ona kızıyorsun ve gemiden ayrılıyorsun. Gemiyi terk ediyorsun. 3 dakika var. Saha büyük ihtiyaç duyacaklar. Dalga mı geçiyorsun Fatih Terim? Ancak Türkiye'de ve Galatasaray'da yaparsın. Bir başkan çıkar, sen antrenmandayken seni görevde alır. Yapmayın bunları. Senin takımın sabaha kadar oynasa ne yapardı?