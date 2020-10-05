Fatih Terim'i topa tuttular: Gemiyi nasıl terk edersin dalga mı geçiyorsun

ERMAN TOROĞLU - Bugün hakem sana kıyak yaptı ya. Kasımpaşa'nın buz gibi gol verilmedi. İşler iyi gidince Fatih Terim, işler kötü. Fatih Terim öyle bir yerde ki Galatasaray'da başkanı götürür, başkan olurum falan diyor. Önce teknik direktörlük yapsın ama. En ufak şeyde yönetime sallıyor. Sonra başka şeylere girsin. İyi başladı ama yolu yine şaşırdı. Hakem 90+5 verir, 90+7 verir. O seni ilgilendirmiyor. Hakemler bakar, yapar. Sen onu bahane edip gidemezsin. Koca geminin kaptanısın. Deniz polisi geliyor. Ona kızıyorsun ve gemiden ayrılıyorsun. Gemiyi terk ediyorsun. 3 dakika var. Saha büyük ihtiyaç duyacaklar. Dalga mı geçiyorsun Fatih Terim? Ancak Türkiye'de ve Galatasaray'da yaparsın. Bir başkan çıkar, sen antrenmandayken seni görevde alır. Yapmayın bunları. Senin takımın sabaha kadar oynasa ne yapardı?