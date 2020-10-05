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Kars merkezli 3 ildeki terör soruşturması! 3 zanlı tutuklandı

KARS'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Öte yandan aralarında HDP'li Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da bulunduğu 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP  İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklandı, gazeteci S.M, parti üyesi S.A ve iş adamı A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Alaca ve Çağrıtekinci ile Anlı'nın da aralarında bulunduğu diğer 15 kişinin ise savcılıkça gözaltı süresi uzatıldı. Emniyet müdürlüğüne geri götürülen bu kişilerin polisteki işlemi sürüyor. 

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyelerinin de bulunduğu 21 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

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