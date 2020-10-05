Süleyman Soylu: Kaçış yok! Tunceli'de iki çizik daha

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tunceli'de iki önemli ismin üstüne çizik atıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı; "Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun.''