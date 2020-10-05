Süleyman Soylu: Kaçış yok! Tunceli'de iki çizik daha
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tunceli'de iki önemli ismin üstüne çizik atıldığını duyurdu.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı; "Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun.''
Kaçış yok!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 5, 2020
Ya teslim
Ya ...
Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha 🖊
🤜İstihbarat
🤜Operasyon
🤜Sonuç
Kahramanlarımız sağolsun 🇹🇷
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