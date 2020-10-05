BIST 1.155
DOLAR 7,73
EURO 9,08
ALTIN 470,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Süleyman Soylu: Kaçış yok! Tunceli'de iki çizik daha

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tunceli'de iki önemli ismin üstüne çizik atıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı; "Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun.'' 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da skandal görüntüler! Dansözlü parti pes dedirtti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Türkiye’nin NATO’daki varlığını sorgulayın
En fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları
Kütahya'da istismarcı 'üfürükçü' hocaya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte zam şampiyonu
Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
Diyarbakır'da yasak bölgede drone uçuran Pensilvanyalı ABD vatandaşı yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde temizlik personellerinden tatilcilere şiveli tepki: Atma Beya
FETÖ şüphelisi karı koca Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Mersin'de baskın yapılan ev şaşırttı: Uyuşturucu yetiştirmek için evi laboratuvara çevirmiş
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Kovboy şapkasıyla atına binip bakın ne yaptı
Kars merkezli 3 ildeki terör soruşturması! 3 zanlı tutuklandı
Hayvanları Koruma Günü yazıları resimli 4 Ekim mesajları
Yorumlar